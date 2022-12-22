Имя Анна означает "добрая воля", "расположение". В христианстве Анна является одной из самых известных женщин, ведь это бабушка Иисуса Христа и мать Богородицы. В народе ее уважают, как покровительницу медицины и матерей, отмечает 24 канал.

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День ангела Анны отмечают несколько раз в году:

4 ноября;

11 ноября;

22 декабря;

16 февраля;

8 апреля;

25 июня;

18 июля;

7 августа;

10 сентября;

15 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны

Картинки с Днем ангела Анны 2022 / Фото "Особенная"

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны 2022 / Фото "ВолыньИнфо"



Поздравления с Днем ангела Анны – картинках / Фото "Апостроф"

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны / Фото "НВ"

День ангела Анны 2022 – картинки-поздравления / Фото "Апостроф"

С Днем ангела Анны - картинки-поздравления с именинами / Фото "ВолыньИнфо"