Имя Анна означает "добрая воля", "расположение". В христианстве Анна является одной из самых известных женщин, ведь это бабушка Иисуса Христа и мать Богородицы. В народе ее уважают, как покровительницу медицины и матерей, отмечает 24 канал.
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День ангела Анны отмечают несколько раз в году:
- 4 ноября;
- 11 ноября;
- 22 декабря;
- 16 февраля;
- 8 апреля;
- 25 июня;
- 18 июля;
- 7 августа;
- 10 сентября;
- 15 октября.
Картинки-поздравления с Днем ангела Анны
Картинки с Днем ангела Анны 2022 / Фото "Особенная"
Картинки-поздравления с Днем ангела Анны / Фото из открытых источников
Картинки-поздравления с Днем ангела Анны 2022 / Фото "ВолыньИнфо"
Поздравления с Днем ангела Анны – картинках / Фото "Апостроф"
Картинки-поздравления с Днем ангела Анны / Фото "НВ"
День ангела Анны 2022 – картинки-поздравления / Фото "Апостроф"
С Днем ангела Анны - картинки-поздравления с именинами / Фото "ВолыньИнфо"