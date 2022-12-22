Имя Анна означает "добрая воля", "расположение". В христианстве Анна является одной из самых известных женщин, ведь это бабушка Иисуса Христа и мать Богородицы. В народе ее уважают, как покровительницу медицины и матерей, отмечает 24 канал.

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День ангела Анны отмечают несколько раз в году:

  • 4 ноября;
  • 11 ноября;
  • 22 декабря;
  • 16 февраля;
  • 8 апреля;
  • 25 июня;
  • 18 июля;
  • 7 августа;
  • 10 сентября;
  • 15 октября.

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны

Картинки с Днем ангела Анны 2022 / Фото "Особенная"

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны 2022 / Фото "ВолыньИнфо"

Поздравления с Днем ангела Анны – картинках / Фото "Апостроф"

Картинки-поздравления с Днем ангела Анны / Фото "НВ"

День ангела Анны 2022 – картинки-поздравления / Фото "Апостроф"

С Днем ангела Анны - картинки-поздравления с именинами / Фото "ВолыньИнфо"