Ім'я Анна означає "добра воля", "прихильність". У християнстві Анна є однією із найвідоміших жінок, адже – це бабуся Ісуса Христа й матір Богородиці. У народі її шанують, як покровительку медицини й матерів, зазначає 24 канал.

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День ангела Анни відзначають декілька разів на рік:

4 листопада;

11 листопада;

22 грудня;

16 лютого;

8 квітня;

25 червня;

18 липня;

7 серпня;

10 вересня;

15 жовтня.

Картинки-привітання з Днем ангела Анни

Картинки з Днем ангела Анни 2022 / Фото "Особлива"

Картинки-привітання з Днем ангела Анни / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Анни 2022 / Фото "ВолиньІнфо"



Привітання з Днем ангела Анни – картинках / Фото "Апостроф"

Картинки-привітання з Днем ангела Анни / Фото "НВ"

День ангела Анни 2022 – картинки-привітання / Фото "Апостроф"

З Днем ангела Анни – картинки-привітання з іменинами / Фото "ВолиньІнфо"