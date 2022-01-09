Щирі вітання: листівки з Днем ангела Степана-2022
Джерело:24 канал
9 січня відзначають іменини Степана. Привітайте друга, колегу чи рідну людину зі святом й побажайте Степанові здоров'я, щастя й здійснення мрій красивими картинками-привітаннями.
Ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Хлопці й чоловіки з таким іменем є дуже працьовитими й активними. З дитинства Степан любить пустувати, тож у нього доволі хороше почуття гумору.
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Картинки-привітання з днем Ангела Степана-2022
Привітання з днем Ангела Степана 2022
Картинки з днем Ангела Степана 2022
День Ангела Степана 2022: картинки-привітання
З днем Ангела Степана 2022
Привітання з іменинами Степана 2022
Іменини Степана 2022: листівки
День Ангела Степана у 2022 році святкують 9 січня
Вітаю з днем Ангела Степана 2022