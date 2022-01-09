Щирі вітання: листівки з Днем ангела Степана-2022

9 січня відзначають іменини Степана. Привітайте друга, колегу чи рідну людину зі святом й побажайте Степанові здоров'я, щастя й здійснення мрій красивими картинками-привітаннями.

Ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Хлопці й чоловіки з таким іменем є дуже працьовитими й активними. З дитинства Степан любить пустувати, тож у нього доволі хороше почуття гумору.

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Картинки-привітання з днем Ангела Степана-2022



Привітання з днем Ангела Степана 2022



Картинки з днем Ангела Степана 2022



День Ангела Степана 2022: картинки-привітання



З днем Ангела Степана 2022



Привітання з іменинами Степана 2022



Іменини Степана 2022: листівки



День Ангела Степана у 2022 році святкують 9 січня



Вітаю з днем Ангела Степана 2022