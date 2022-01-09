Имя Степан происходит от греческого имени Стефанос и в переводе оно означает "венец" или "венок". Ребята и мужчины с таким именем очень трудолюбивы и активны. С детства Степан любит резвиться, поэтому у него довольно хорошее чувство юмора.
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Картинки-поздравления с днем Ангела Степана-2022
Поздравление с днем Ангела Степана 2022
Картинки с днем Ангела Степана 2022
День Ангела Степана 2022: картинки-поздравления
С днем Ангела Степана 2022
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