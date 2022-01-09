Ім'я Степан походить від грецького імені Стефанос і у перекладі воно означає "вінець" або "вінок". Хлопці й чоловіки з таким іменем є дуже працьовитими й активними. З дитинства Степан любить пустувати, тож у нього доволі хороше почуття гумору.

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Картинки-привітання з днем Ангела Степана-2022

Привітання з днем Ангела Степана 2022
Привітання з днем Ангела Степана 2022

Картинки з днем Ангела Степана 2022
Картинки з днем Ангела Степана 2022

День Ангела Степана 2022 картинки привітання
День Ангела Степана 2022: картинки-привітання

З днем Ангела Степана 2022
З днем Ангела Степана 2022

Привітання з іменинами Степана
Привітання з іменинами Степана 2022

Іменини Степана 2022
Іменини Степана 2022: листівки

День Ангела Степана 2022 9 січня
День Ангела Степана у 2022 році святкують 9 січня

Вітаю з днем Ангела Степана 2022
Вітаю з днем Ангела Степана 2022