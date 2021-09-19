19 вересня в Україні відзначають церковне свято Михайлове чудо, тож цього дня кожен Михайло й святкує іменини! Привітайте дорогого вам Мішу з днем Ангела й побажайте йому, аби янгол-охоронець завжди допомагав йому у всіх справах!