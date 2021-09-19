Хоч Михайло й досить поширене ім'я в Україні, воно має довгу й цікаву історію. Ім'я Михаїл належало одному із найвідоміших янголів Господа, який скинув Сатану з небесного царства у пекло. Хлопці й чоловіки Михайли мають стійку позицію і доволі упертий характер, вони завжди розсудливі й мають лідерські риси.
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