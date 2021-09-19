Хоть Михаил и довольно распространенное имя в Украине, оно имеет долгую и интересную историю. Имя Михаил принадлежало одному из самых известных ангелов Господа, который низверг Сатану из небесного царства в ад. Парни и мужчины Михаилы имеют устойчивую позицию и довольно упрямый характер, они всегда рассудительны и имеют лидерские черты.

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