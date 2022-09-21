З Днем ангела Марії: привітальні листівки з іменинами

21 вересня свої іменини святкують жінки, які мають ім'я Марія. Ще з малих років в характері Марії можна помітити бажання бути вільною і водночас приносити користь ближнім. Вона часто дбає про інших більше, ніж про себе. З нагоди цього свята ми підготували для вас гарну добірку картинок-привітань для іменинниць.

У перекладі з давньоєврейської мови ім'я Марія походить від імені Маріам і має декілька значень – "бажана", "пані", "кохана", а в інших перекладах означає – "відкинута", "сумна". Це ім'я вважається одним з найпоширеніших у світі, особливо в тих країнах, де сповідують християнство. Найвідомішими жінками із Біблії з таким іменем є мати Ісуса Христа, а також Марія Магдалина, пише 24 канал.

Читайте також Різдво Пресвятої Богородиці: картинки-привітання з важливим церковним святом

Свій День ангела Марії святкують декілька разів на рік:

8 січня;

19 та 25 лютого;

7 квітня і 14 квітня;

20 червня та 22 червня;

4 серпня і 28 серпня;

8 вересня та 21 вересня;

14 жовтня на Покрови,

і 4 грудня.

Картинки-привітання з Днем ангела Марії 2022

Картинки з Днем ангела Марії 2022 / Фото "Радіо Максимум"

Привітання з іменами Марії 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання з Днем ангела Марії / Фото з відкритих джерел

День ангела Марії привітання у картинках / Фото "Радіо Максимум"

З іменами Марії картинки-привітання / Фото з відкритих джерел

Картинки-привітання 2022 з Днем ангела Марії / Фото "Радіо Максимум"

З Днем ангела Марії привітання у картинках / Фото з відкритих джерел