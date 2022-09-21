У перекладі з давньоєврейської мови ім'я Марія походить від імені Маріам і має декілька значень – "бажана", "пані", "кохана", а в інших перекладах означає – "відкинута", "сумна". Це ім'я вважається одним з найпоширеніших у світі, особливо в тих країнах, де сповідують християнство. Найвідомішими жінками із Біблії з таким іменем є мати Ісуса Христа, а також Марія Магдалина, пише 24 канал.
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Свій День ангела Марії святкують декілька разів на рік:
- 8 січня;
- 19 та 25 лютого;
- 7 квітня і 14 квітня;
- 20 червня та 22 червня;
- 4 серпня і 28 серпня;
- 8 вересня та 21 вересня;
- 14 жовтня на Покрови,
- і 4 грудня.
Картинки-привітання з Днем ангела Марії 2022
Картинки з Днем ангела Марії 2022 / Фото "Радіо Максимум"
Привітання з іменами Марії 2022 у картинках / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем ангела Марії / Фото з відкритих джерел
День ангела Марії привітання у картинках / Фото "Радіо Максимум"
З іменами Марії картинки-привітання / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання 2022 з Днем ангела Марії / Фото "Радіо Максимум"
З Днем ангела Марії привітання у картинках / Фото з відкритих джерел