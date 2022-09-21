В переводе с древнееврейского языка имя Мария происходит от имени Мариам и имеет несколько значений - "желанная", "госпожа", "возлюбленная", а в других переводах означает - "отвергнутая", "печальная". Это имя считается одним из самых распространенных в мире, особенно в странах, где исповедуют христианство. Самыми известными женщинами из Библии с таким именем является мать Иисуса Христа, а также Мария Магдалина, пишет 24 канал.

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Свой День ангела Марии празднуют несколько раз в году:

8 января;

19 и 25 февраля;

7 апреля и 14 апреля;

20 июня и 22 июня;

4 августа и 28 августа;

8 сентября и 21 сентября;

14 октября на Покровы,

и 4 декабря.

Картинки-поздравления с Днем ангела Марии 2022

Картинки с Днем ангела Марии 2022 / Фото "Радио Максимум"

Поздравления с именами Марии 2022 в картинках / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления с Днем ангела Марии / Фото из открытых источников

День ангела Марии поздравления в картинках / Фото "Радио Максимум"

С именами Марии картинки-поздравления / Фото из открытых источников

Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Марии / Фото "Радио Максимум"

С Днем ангела Марии поздравления в картинках / Фото из открытых источников