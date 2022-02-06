Зі святом: картинки-привітання з днем Ангела Ксенії

6 лютого 2022 , 07:02
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6 лютого особливий день для дівчат і жінок з іменем Ксенія, адже сьогодні вони святкують день Ангела.

Колись вважалось, що іменини є важливішим святом, аніж "фізичний" день народження. Гадали, що у день Ангела людина віднаходить свого небесного покровителя, який захищатиме її все життя. В Україні досі існує традиція називати немовля іменем святого, у день вшанування якого воно народилось.

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День Ангела Ксенії-2022: красиві картинки-привітання


День Ангела Ксенії-2022: картинки привітання


Привітання з днем Ангела Ксенії 2022


Картинки з іменинами Ксенії 2022


Іменини Ксенії: листівки


З днем Ангела Ксенії 2022​


Вітаю з днем Ангела Ксенії


День Ангела Ксенії святкують 6 лютого 


З днем Ангела​
 