Зі святом: картинки-привітання з днем Ангела Ксенії
6 лютого 2022 , 07:02Читать новость на русском
6 лютого особливий день для дівчат і жінок з іменем Ксенія, адже сьогодні вони святкують день Ангела.
Колись вважалось, що іменини є важливішим святом, аніж "фізичний" день народження. Гадали, що у день Ангела людина віднаходить свого небесного покровителя, який захищатиме її все життя. В Україні досі існує традиція називати немовля іменем святого, у день вшанування якого воно народилось.
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День Ангела Ксенії-2022: красиві картинки-привітання
День Ангела Ксенії-2022: картинки привітання
Привітання з днем Ангела Ксенії 2022
Картинки з іменинами Ксенії 2022
Іменини Ксенії: листівки
З днем Ангела Ксенії 2022
Вітаю з днем Ангела Ксенії
День Ангела Ксенії святкують 6 лютого
З днем Ангела