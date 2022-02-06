Колись вважалось, що іменини є важливішим святом, аніж "фізичний" день народження. Гадали, що у день Ангела людина віднаходить свого небесного покровителя, який захищатиме її все життя. В Україні досі існує традиція називати немовля іменем святого, у день вшанування якого воно народилось.

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День Ангела Ксенії-2022: красиві картинки-привітання



День Ангела Ксенії-2022: картинки привітання



Привітання з днем Ангела Ксенії 2022



Картинки з іменинами Ксенії 2022



Іменини Ксенії: листівки



З днем Ангела Ксенії 2022​



Вітаю з днем Ангела Ксенії



День Ангела Ксенії святкують 6 лютого