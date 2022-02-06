Колись вважалось, що іменини є важливішим святом, аніж "фізичний" день народження. Гадали, що у день Ангела людина віднаходить свого небесного покровителя, який захищатиме її все життя. В Україні досі існує традиція називати немовля іменем святого, у день вшанування якого воно народилось.

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День Ангела Ксенії-2022: красиві картинки-привітання

День Ангела Ксенії картинки привітання
День Ангела Ксенії-2022: картинки привітання

Привітання з днем Ангела Ксенії 2022
Привітання з днем Ангела Ксенії 2022

Картинки з іменинами Ксенії 2022
Картинки з іменинами Ксенії 2022

Іменини Ксенії листівки
Іменини Ксенії: листівки

З днем Ангела Ксенії 2022
З днем Ангела Ксенії 2022​

Вітаю з днем Ангела Ксенії
Вітаю з днем Ангела Ксенії

День Ангела Ксенії 6 лютого картинки
День Ангела Ксенії святкують 6 лютого

З днем Ангела
З днем Ангела​