Когда-то считалось, что именины являются более важным праздником, чем "физический" день рождения. Думали, что в день Ангела человек обретает своего небесного покровителя, который будет защищать его всю жизнь. В Украине до сих пор существует традиция называть младенца именем святого, в день почитания которого он родился.
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День Ангела Ксении-2022: красивые картинки-поздравления
День Ангела Ксении-2022: картинки поздравления
Поздравления с днем Ангела Ксении 2022
Картинки с именинами Ксении 2022
Именины Ксении: открытки
С днем Ангела Ксении 2022
Поздравляю с днем Ангела Ксении
День Ангела Ксении празднуют 6 февраля
С днем Ангела