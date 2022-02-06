Когда-то считалось, что именины являются более важным праздником, чем "физический" день рождения. Думали, что в день Ангела человек обретает своего небесного покровителя, который будет защищать его всю жизнь. В Украине до сих пор существует традиция называть младенца именем святого, в день почитания которого он родился.

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День Ангела Ксении-2022: красивые картинки-поздравления

День Ангела Ксенії картинки привітання
День Ангела Ксении-2022: картинки поздравления

Привітання з днем Ангела Ксенії 2022
Поздравления с днем Ангела Ксении 2022

Картинки з іменинами Ксенії 2022
Картинки с именинами Ксении 2022

Іменини Ксенії листівки
Именины Ксении: открытки

З днем Ангела Ксенії 2022
С днем Ангела Ксении 2022​

Вітаю з днем Ангела Ксенії
Поздравляю с днем Ангела Ксении

День Ангела Ксенії 6 лютого картинки
День Ангела Ксении празднуют 6 февраля​

З днем Ангела
С днем Ангела​