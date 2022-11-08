Дмитро (Димитрій) з давньогрецької перекладається як "плід земний". Ім'я набуло популярності у Київській Русі після прийняття християнства, особливо поширеним воно було серед католиків. Цим іменем називали своїх синів царі й князі. Також сьогодні в Україні відзначають День пам`яті великомученика Димитрія Солунського, пише 24 канал.
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Іменини Дмитра святкують декілька разів у році:
- 9, 17, 24 лютого;
- 28 травня;
- 1, 16 червня;
- 24 вересня;
- 4 жовтня;
- 8, 10, 28 листопада.
Картинки-привітання з Днем ангела Дмитра
Картинки з Днем ангела Дмитра 2022 / Фото "ТСН"
Привітання з іменинами Дмитра у картинках / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Картинки-привітання з Днем ангела Дмитра / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
День ангела Дмитра привітання у картинках / Фото "ТСН"
З іменинами Дмитра картинки-привітання / Фото "Радіо МАКСИМУМ"
Картинки-привітання 2022 з Днем ангела Дмитра / Фото "Улюблена"
День ангела Дмитра – гарні картинки / Фото "Радіо МАКСИМУМ"