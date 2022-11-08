Дмитрий (Димитрий) с древнегреческого переводится как "плод земной". Имя приобрело популярность в Киевской Руси после принятия христианства, особенно распространенным оно было среди католиков. Этим именем называли своих сыновей цари и князья. Также сегодня в Украине отмечают День памяти великомученика Димитрия Солунского, пишет 24 канал.
Читайте также Что нужно успеть до окончания осени: интересный список дел для вдохновения из 8 пунктов
Именины Дмитрия празднуют несколько раз в году:
- 9, 17, 24 февраля;
- 28 мая;
- 1, 16 июня;
- 24 сентября;
- 4 октября;
- 8, 10, 28 ноября.
Картинки-поздравления с Днем ангела Дмитрия
Картинки с Днем ангела Дмитрия 2022 / Фото "ТСН"
Поздравление с именинами Дмитрия в картинках / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Картинки-поздравления с Днем ангела Дмитрия / Фото "Радио МАКСИМУМ"
День ангела Дмитрия поздравления в картинках / Фото "ТСН"
С именинами Дмитрия картинки-поздравления / Фото "Радио МАКСИМУМ"
Картинки-поздравления 2022 с Днем ангела Дмитрия / Фото "Любимая"
День ангела Дмитрия – красивые картинки / Фото "Радио МАКСИМУМ"