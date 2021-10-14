Є декілька варіантів походження свята Покрови Богородиці. Одним з таких є історія, як руський князь Аскольд хотів захопити Константинополь. Мешканці міста дуже налякались величезного війська й почали молитись до Пречистої Діви, аби вона їх врятувала. І сталось диво – Богородиця з'явилась і покрила народ своїм покровом. Згідно з легендою, побачене так сильно вразило Аскольда та його дружину, що після повернення додому вони усі охрестилися.

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Покрови-2021: картинки-привітання

Покрови Пресвятої Богородиці картинки привітання
Покрови Пресвятої Богородиці: картинки-привітання

Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці 2021
Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці 2021

Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2021
Картинки з Покровою Пресвятої Богородиці 2021

Зі святом Покрови листівки
Зі святом Покрови!

Покрови листівки привітання
Покрови-2021: листівки і привітання

Привітання з Покровою 2021
Привітання з Покровою 2021

Листівки з Покровом Пресвятої Богородиці
Листівки з Покровом Пресвятої Богородиці-2021

Зі святом Покрови привітання
Зі святом Покрови-2021: привітання