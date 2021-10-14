Есть несколько вариантов происхождения праздника Покрова Богородицы. Одним из таких является история, как русский князь Аскольд хотел захватить Константинополь. Жители города очень испугались огромного войска и начали молиться к Пречистой Деве, чтобы она их спасла. И случилось чудо – Богородица явилась и укрыла народ своим покровом. Согласно легенде, увиденное так сильно поразило Аскольда и его жену, что по возвращении домой они все крестились.

Еще Праздник Покрова Пресвятой Богородицы: искренние поздравления в прозе и стихах

Покровы-2021: картинки-поздравления



Покровы Пресвятой Богородицы: картинки-поздравления



Поздравляю с Покровом Пресвятой Богородицы 2021



Картинки с Покровом Пресвятой Богородицы 2021



С праздником Покрова!



Покровы-2021: открытки и поздравления



Поздравление с Покровом 2021



Открытки с Покровом Пресвятой Богородицы-2021