Кінець навчального року: привітання з Останнім дзвоником у картинках
Школярі з нетерпінням чекають Останнього дзвоника, адже це означає, що в школу їм аж восени. Традиційно це свято припадає на останні дні травня. Ми зібрали щирі привітання у картинках до Останнього дзвоника.
Останній дзвоник – це традиційна урочистість, яка відзначає закінчення навчального року та оголошує початок літніх канікул для учнів. Зазвичай цей захід проводиться в останній день навчання перед канікулами. 24 Канал зібрав добірку картинок-привітань з Останнім дзвоником.
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Картинки-привітання з Останнім дзвоником
З Останнім дзвоником / Фото Listivki
День Останнього дзвоника / Фото Etnosoft
День Останнього дзвоника / Фото Радіо Максимум
З Останнім дзвоником / Фото Krainau
З Останнім дзвоником / Фото Апостроф
Останній дзвоник / Фото Апостроф
З Останнім дзвоником / Фото МАН ІФ
День Останнього дзвоника / Фото Krainau