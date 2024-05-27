Привітання з народженням донечки: найгарніші побажання у словах та картинки

Донечка – це промінчик сонця у житті батьків. Вона приносить їм справжнє щастя та дарує незабутні моменти. Кожен день разом – неймовірно насичений.

Коли малеча народжується на світ, батьки отримують привітання від всіх близьких. Побажання з нагоди такої чудової події зробив LifeStyle 24.

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Чарівні привітання з народженням донечки

Ласкаво просимо до цього світу, маленька квіточко! Нехай життя буде наповнене безмежним коханням, щастям та щедрими дарами долі.

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Вітаємо з народженням донечки! Нехай вона буде сонцем у вашому житті, яке освітлює кожен день радістю та коханням. Бажаємо міцного здоров'я та безмежного щастя маленькій принцесі!

З народженням донечки / Фото "Гумореска"

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Найкращі вітання з народженням доньки! Нехай вона росте мудрою, красивою та щасливою. Хай життя буде сповнене чудес і радісних митей.

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Вітаємо з появою на світ вашої маленької принцеси! Нехай її життя буде таким же чарівним, як вона сама. Бажаємо вам безмежного щастя та веселощів у батьківстві. Міцно обіймаємо, (ваші імена).

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Вітаємо з народженням маленької донечки! Нехай вона буде джерелом безмежного щастя. Бажаємо міцного здоров'я маленькій чарівниці.

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З народженням донечки / Фото "Гумореска"

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Вітаємо із народженням принцеси! Нехай донька буде справжньою королевою та наповнює кожен день неймовірною радістю. Бажаємо вам, батьки, витримки, енергії, сил. Насолоджуйтеся кожним моментом з донечкою!

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Ласкаво просимо до нашого світу, маленька чарівнице! Бажаємо вам, мамо й тату, море щастя та безліч незабутніх моментів з малечею. Нехай вона росте щасливою та щасливою. Божої опіки та ласки!