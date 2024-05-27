Когда малыш рождается на свет, родители получают поздравления от всех близких. Пожелания по случаю такого замечательного события сделал LifeStyle 24.

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Волшебные поздравления с рождением дочери

Добро пожаловать в этот мир, маленький цветочек! Пусть жизнь будет наполнена безграничной любовью, счастьем и щедрыми дарами судьбы.

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Поздравляем с рождением доченьки! Пусть она будет солнцем в вашей жизни, которое освещает каждый день радостью и любовью. Желаем крепкого здоровья и безграничного счастья маленькой принцессе!

С рождением дочери / Фото "Гумореска"

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Самые лучшие поздравления с рождением дочери! Пусть она растет мудрой, красивой и счастливой. Пусть жизнь будет полна чудес и радостных мгновений.

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Поздравляем с появлением на свет вашей маленькой принцессы! Пусть ее жизнь будет такой же волшебной, как она сама. Желаем вам безграничного счастья и веселья в родительстве. Крепко обнимаем, (ваши имена).

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Поздравляем с рождением маленькой доченьки! Пусть она будет источником безграничного счастья. Желаем крепкого здоровья маленькой волшебнице.

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С рождением дочери / Фото "Гумореска"

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Поздравляем с рождением принцессы! Пусть дочь будет настоящей королевой и наполняет каждый день невероятной радостью. Желаем вам, родители, выдержки, энергии, сил. Наслаждайтесь каждым моментом с дочкой!

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Добро пожаловать в наш мир, маленькая волшебница! Желаем вам, мама и папа, море счастья и множество незабываемых моментов с малышкой. Пусть она растет счастливой и счастливой. Божьей опеки и ласки!