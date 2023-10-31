Привітання з Геловіном у картинках і листівках

31 жовтня у різних країнах світу відзначають свято Геловіну. Головним символом є "ліхтар Джека" – гарбуз зі страшним вирізаним обличчям та свічкою всередині.

Свято має багато цікавих традицій. Діти переодягаються в страшні костюми та ходять з будинку в будинок і кажуть: "Цукерки або смерть". Дорослі підбирають костюми та грим і відправляються на страхітливі вечірки. Заклади до свята оздоблюють гарбузами, сухим листям і свічками. Привітати своїх знайомих з Геловіном можна картинками, які зібрав 24 Канал.

До теми Роблять дещо несподіване: як відзначають Геловін у різних країнах

Картинки-привітання до Геловіну



Привітання з Геловіном / Фото Pinterest



Привітання з Геловіном 2023 / Фото Etnosoft.ua



Привітання з Геловіном 2023 / Фото "Телеграф"



Привітання з Геловіном 2023 / Фото Pinterest



Картинки до Геловіну 2023 / Фото Pinterest



Привітання з Геловіном 2023 / Фото Etnosoft.com.ua



Привітання з Геловіном 2023 / Фото "Главред"