Привітання з Геловіном у картинках і листівках
31 жовтня у різних країнах світу відзначають свято Геловіну. Головним символом є "ліхтар Джека" – гарбуз зі страшним вирізаним обличчям та свічкою всередині.
Свято має багато цікавих традицій. Діти переодягаються в страшні костюми та ходять з будинку в будинок і кажуть: "Цукерки або смерть". Дорослі підбирають костюми та грим і відправляються на страхітливі вечірки. Заклади до свята оздоблюють гарбузами, сухим листям і свічками. Привітати своїх знайомих з Геловіном можна картинками, які зібрав 24 Канал.
До теми Роблять дещо несподіване: як відзначають Геловін у різних країнах
Картинки-привітання до Геловіну
Привітання з Геловіном / Фото Pinterest
Привітання з Геловіном 2023 / Фото Etnosoft.ua
Привітання з Геловіном 2023 / Фото "Телеграф"
Привітання з Геловіном 2023 / Фото Pinterest
Картинки до Геловіну 2023 / Фото Pinterest
Привітання з Геловіном 2023 / Фото Etnosoft.com.ua