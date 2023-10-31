Праздник имеет много интересных традиций. Дети переодеваются в страшные костюмы и ходят из дома в дом и говорят: "Конфеты или смерть". Взрослые подбирают костюмы и грим и отправляются на устрашающие вечеринки. Заведения к празднику украшают тыквами, сухими листьями и свечами. Поздравить своих знакомых с Геловином можно картинками, которые собрал 24 Канал.

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Картинки-поздравления к Хэллоуину



Поздравление с Хэллоуином / Фото Pinterest



Поздравление с Хэллоуином 2023 / Фото Etnosoft.ua



Поздравление с Хэллоуином 2023 / Фото "Телеграф"



Поздравление с Хэллоуином 2023 / Фото Pinterest



Картинки к Хэллоуину 2023 / Фото Pinterest



Поздравление с Хэллоуином 2023 года / Фото Etnosoft.com.ua



Поздравление с Хэллоуином 2023 / Фото "Главред"