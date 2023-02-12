Свято Трьох Святих 2023: гарні картинки-привітання

06:50

12 лютого в Україні відзначають День Трьох Святих. Воно присвячене Іоанну Златоустому, Василю Великому та Григорію Богослову. Ці три постаті у православній церкві дуже шануються, адже вони відіграли важливу роль у формуванні християнства, богослужіння та церковного життя.