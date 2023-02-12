Свято Трьох Святих 2023: гарні картинки-привітання

12 лютого 2023, 06:50
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12 лютого в Україні відзначають День Трьох Святих. Воно присвячене Іоанну Златоустому, Василю Великому та Григорію Богослову. Ці три постаті у православній церкві дуже шануються, адже вони відіграли важливу роль у формуванні християнства, богослужіння та церковного життя.

У День Трьох Святителів заведено йти у храм й молитися. Також здавна існує традиція збиратися всією сім’єю після відвідин церкви та кликати в гості родичів. Тож у народі це свято називають Днем сімейної святості. З нагоди свята ми підготували добірку гарних листівок, зазначає 24 Канал

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Картинки-привітання з Днем Трьох Святих 

З Днем Трьох Святих – картинки-привітання / Колаж 24 каналу

Свято Трьох Святих 2023 – картинки-привітання, гарні листівки / Колаж 24 каналу 

Картинки-привітання з Днем Трьох Святих / Колаж 24 каналу

Гарні картинки з Днем Трьох Святих / Фото з відкритих джерел

Привітання з Днем Трьох Святих – картинки / Фото з відкритих джерел

Автор: Ірина Ковальчук