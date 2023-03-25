День СБУ 2023: промовисті картинки-привітання з професійним святом
Щороку 25 березня відзначають День Служби безпеки України. У час війни це свято набуло особливого значення, адже працівники СБУ – одні з тих найхоробріших людей, які захищають Україну від російської навали.
Тож цього весняного дня привітайте працівника Служби безпеки України з його професійним святом. Побажайте йому наснаги, кар'єрного росту, а найголовніше – перемоги у цій жорстокій війні. 24 Канал підготував добірку промовистих картинок, які варто надіслати працівникам СБУ, показати нашим захисникам всю любов, повагу і подяку за те, що вони щодня борються з ворогом, роблять все задля нашої безпеки.
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Картинки-привітання з Днем СБУ
Картинки-привітання з Днем СБУ / Фото "Новий канал"
Картинки-привітання з Днем СБУ 2023 / Фото "Новий канал"
День СБУ 2023 – картинки-привітання / Фото "Новий канал"
Привітання з Днем СБУ 2023 / Фото vesti.ua
Картинки-привітання з Днем СБУ 2023 / Фото sosnitsa-rada.gov.ua
Картинки з Днем СБУ / Фото з відкритих джерел