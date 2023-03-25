Поэтому в этот весенний день поздравьте работника Службы безопасности Украины с его профессиональным праздником. Пожелайте ему сил, карьерного роста, а самое главное – победы в этой жестокой войне. 24 Канал подготовил подборку красноречивых картинок, которые следует прислать работникам СБУ, показать нашим защитникам всю любовь, уважение и благодарность за то, что они ежедневно борются с врагом, делают все ради нашей безопасности.

Важно Украина переходит на летнее время: в который час и куда переводить стрелки

Картинки-поздравления с Днем СБУ



Картинки-поздравления с Днем СБУ / Фото "Новый канал"



Картинки-поздравления с Днем СБУ 2023 / Фото "Новый канал"



День СБУ 2023 – картинки-поздравления / Фото "Новый канал"



Приветствие с Днем СБУ 2023 / Фото vesti.ua



Картинки-поздравления с Днем СБУ 2023 года / Фото sosnitsa-rada.gov.ua



Картинки с Днем СБУ / Фото из открытых источников



День СБУ 2023 – поздравление / Фото из открытых источников