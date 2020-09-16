Кілька американських знаменитостей в знак протесту проти дезінформації та хейту в мережі заморозять свої акаунти Facebook та Instagram. Це відбудеться сьогодні, 16 вересня.

Американські знаменитості заморозять свої акаунти лише на один день, 16 вересня. Протест відбувається в межах кампанії з обмеження поширення ненависті та пропаганди в соціальних мережах. Про це вони повідомили на своїх сторінках в інстаграмі.

До слова Про що хештег #RIPJKRowling: Джоан Ролінг цькують через її нову книжку

Серед зірок, що заявили про участь в акції є актори Леонардо Ді Капріо, Саша Барон Коен, Дженніфер Лоуренс, а також Кім Кардашян.

Це чудово, що я можу контактувати з вами через фейсбук чи інстаграм. Але я не можу сидіти і мовчати, поки ці платформи продовжують дозволяти поширення ненависті, пропаганди та дезінформації, створених групами для поділу та розколювання Америки,

– написала Кім в інстаграмі.

Вона та інші зірки закликали приєднуватися до флешмобу "Зупини ненависть заради вигоди" і так само "заморожувати" свої акаунти. Ця коаліція закликає компанію Facebook, якій і належить й Instagram "мати здоровий глузд для боротьби з нестримним расизмом, дезінформацією та ненавистю".

Марк Цукерберг зустрічався в липні з організаторами коаліції, однак тоді вони заявили, що вони будуть продовжувати боротьбу через відсутність результатів. Також Facebook зазначив, що вони не будуть розміщувати політичну рекламу за тиждень до виборів, адже не буде змоги перевіряти пости на правдивість інформації.