Несколько американских знаменитостей в знак протеста против дезинформации и хейта в сети заморозят свои аккаунты Facebook и Instagram. Это произойдет сегодня, 16 сентября.

Американские знаменитости заморозят свои аккаунты только на один день, 16 сентября. Протест происходит в рамках кампании по ограничению распространения ненависти и пропаганды в социальных сетях. Об этом они сообщили на своих страницах в Инстаграме.

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Среди звезд, заявили об участии в акции есть актеры Леонардо Ди Каприо, Саша Барон Коэн, Дженнифер Лоуренс, а также Ким Кардашян.

Это замечательно, что я могу контактировать с вами через фейсбук или инстаграм. Но я не могу сидеть и молчать, пока эти платформы продолжают позволять возбуждение ненависти, пропаганды и дезинформации, созданных группами для разделения и раскалывания Америки,

– написала Ким в инстаграми.

Она и другие звезды призвали присоединиться к флешмобу "Останови ненависть ради выгоды" и также "замораживать" свои аккаунты. Эта коалиция призывает компанию Facebook, которой и принадлежит и Instagram "включить здравый смысл для борьбы с безудержным расизмом, дезинформацией и ненавистью".

Марк Цукерберг встречался в июле с организаторами коалиции, однако тогда они заявили, что они будут продолжать борьбу из-за отсутствия результатов. Также Facebook отметил, что они не будут размещать политическую рекламу за неделю до выборов, так как не будет возможности проверять посты на правдивость информации.