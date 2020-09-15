Всемирно известная писательница Джоан Роулинг недавно вернула награду за права человека после скандала с трансфобией. Теперь в сети распространяется хэштег #RIPJKRowling за ее новую книгу "Дурная кровь".

В твиттере начал распространяться хэштег #RIPJKRowling, сообщает 24 канал. Британскую писательницу и автора "Гарри Поттера" Джоан Роулинг "похоронили" из-за ее новой книги "Дурная кровь".

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Новая книга рассказывает о серийном убийце, который переодевается в женщин. Именно это пользователи расценили как трансфобию, в которой Джоан Роулинг обвинялась ранее. В рецензии издания The Telegraph авторы написали, что "мораль книги, кажется, такова: никогда не доверять мужчине в платье".



Обложка книги / Фото из открытых источников

"Дурная кровь" является пятой книгой в серии романов про детектива Корморана Страйка. Джоан Роулинг издает ее под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В ней писательница описывает расследование исчезновения Марго Бемборо, которая, как считается пользователями твиттера, стала жертвой Денниса Крида, серийного убийцы-трансвестита.

#RIPJKRowling she aint dead but her career is pic.twitter.com/45JReVZrRl — daisy (@gxldenweasley) September 14, 2020

Однако, не все люди осудили Джоан Роулинг. Писатель Джеймс Дрейфус, например, поддержал коллегу. "Тот факт, что отвратительный хэштег #RIPJKRowling в трендах в этой беспорядочной платформе, говорит вам все, что вам нужно знать о мышлении этих людей. Прочитайте комментарии. Никогда больше не просите меня объяснить мою позицию по этому поводу. Это бред", – написал он.