Всесвітньо відома письменниця Джоан Ролінг нещодавно повернула нагороду за права людини після скандалу з трансфобією. Тепер в мережі поширюється хештег #RIPJKRowling за її нову книжку "Неспокійна кров".

У твітері почав поширюватися хештег #RIPJKRowling, повідомляє 24 канал. Британську письменницю та авторку "Гаррі Поттера" Джоан Ролінг "поховали" через її нову книжку "Неспокійна кров".

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Нова книжка розповідає про серійного вбивцю, який перевдягається в жінок. Саме це користувачі розцінили як трансфобію, в якій Джоан Ролінг звинувачувалась раніше. У рецензії видання The Telegraph автори написали, що "мораль книги, здається, така: ніколи не довіряти чоловікові в сукні".



Обкладинка книги / Фото з відкритих джерел

"Неспокійна кров" є п'ятою книгою в серії романів про детектива Корморана Страйка. Джоан Ролінг видає її під псевдонімом Роберт Гелбрейт. У ній письменниця описує розслідування зникнення Марго Бемборо, яка, як вважається користувачами твітеру, стала жертвою Денніса Крида, серійного вбивці-трансвестита.

#RIPJKRowling she aint dead but her career is pic.twitter.com/45JReVZrRl — daisy (@gxldenweasley) September 14, 2020

Однак, не всі люди засудили Джоан Ролінг. Письменник Джеймс Дрейфус, наприклад, підтримав колегу. "Той факт, що огидний хештег #RIPJKRowling в трендах в цій безладній платформі, говорить вам все, що вам потрібно знати про мислення цих людей. Прочитайте коментарі. Ніколи більше не просіть мене пояснити мою позицію з цього приводу. Це маячня", – написав він.