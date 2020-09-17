Популярний американський репер Каньє Вест не перестає дивувати фанатів своїми дивакуватими вчинками. Після нещодавнього перформансу, коли він "пройшовся по воді", виконавець встиг вчергове спантеличити прихильників новою витівкою.

На своїй сторінці в твіттері американський репер зняв відео, у якому показав, як помочився на статуетку "Греммі", яку поклав в унітаз. Таку витівку репера вподобали 690 тисяч користувачів.

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"Повірте мені. Я не зупинюся", - підписав відео 43-річний виконавець.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Таким вчинком Каньє Вест висловив своє невдоволення компанії Universal Music, яка не дає йому звільнитися від зобов'язань за їхнім контрактом. Репер називає це "сучасним рабовласництвом".

Втім в мережі також припускають, що Вест таким відео відповів на численні заклики людей зупинитися, адже їх дивують останні вчинки виконавця.

Окрім того, що Каньє Вест оголосив про те, що подав заявку на участь у президентських виборах, виконавець «пройшовся по воді» зі своїми дітьми. Так він начебто повторив історію Ісуса Христа. Раніше репер приклеїв фото Путіна до стіни, підписавши "Правило номер один. Слухайтеся Ye".

Дружина репера, відома світська левиця Кім Кардашян зізналася, що її чоловік страждає біполярним розладом. Проте зірка поспішила заявити, що життя з біполярним розладом – не вирок.