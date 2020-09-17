Популярный американский рэпер Канье Уэст не перестает удивлять фанатов своими странными поступками. После недавнего перформанса, когда он "прошелся по воде", исполнитель успел в очередной раз озадачить поклонников новой затеей.

На своей странице в твиттере американский рэпер снял видео, в котором показал, как помочился на статуэтку "Грэмми", которую положил в унитаз. Такую выходку рэпера лайкнули 690 тысяч пользователей.

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"Поверьте мне. Я не остановлюсь", – подписал видео 43-летний исполнитель.

Trust me ... I WONT STOP pic.twitter.com/RmVkqrSa4F — ye (@kanyewest) September 16, 2020

Таким поступком Канье Уэст выразил свое недовольство компанией Universal Music, которая не дает ему освободиться от обязательств по их контракту. Рэпер называет это "современным рабовладением".

Впрочем, в сети также предполагают, что Уэст таким видео ответил на многочисленные призывы людей остановиться, ведь их удивляют последние поступки исполнителя.

Кроме того, что Канье Уэст объявил о том, что подал заявку на участие в президентских выборах, исполнитель "прошелся по воде" со своими детьми. Так он якобы повторил историю Иисуса Христа. Ранее рэпер приклеил фото Путина к стене, подписав "Правило номер один. Слушайтесь Ye".

Жена рэпера, известная светская львица Ким Кардашян призналась, что ее муж страдает биполярным расстройством. Однако звезда поспешила заявить, что жизнь с биполярным расстройством – не приговор.