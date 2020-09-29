Один з найочікуваніших фестивалів світу – Каннський кінофестиваль – після скасування у 2020 році все ж вирішили частково "відновити". Захід в рамках фестивалю матиме назву "Спеціальні Канни" і проходитиме він у Палаці фестивалів і конгресів зі скороченою програмою.

Про таке неочікуване рішення організатори Каннського фестивалю повідомили вчора, 28 вересня, рівно за місяць до відновлення події. Запланований "скорочений" фестиваль відбудеться у французьких Каннах з 27 по 29 жовтня.

Досвід Італії Нові правила Венеційського кінофестивалю: як триває дійство в умовах пандемії

"Проведення Каннського фестивалю 2020 року в Палаці фестивалів і конгресів – це демонстрація нашої турботи про здоров'я, культуру і економіку для проведення найвідоміших заходів, в тому числі найвідомішого і знаменитого – Каннського фестивалю", – йдеться у заяві організаторів.

Організатори планують показати 4 із 56 фільмів офіційної програми 2020 року: "Тріумф" Еммануеля Курколя та "Два Альферда" Бруно Подалідеса з Франції, "Справжні матері" Наомі Кавасе з Японії та "Початок" Деа Кулумбегашвілі із Грузії. Гості фестивалю також зможуть побачити короткометражки та фільми молодих режисерів у межах програми Cinéfondation, за які журі присудять нагороди. Головну нагороду фестивалю "Золоту пальмову гілку", яку вручають найкращому фільму всього заходу, цьогоріч не вручатимуть. Яких карантинних обмеженень дотримуватиметься фестиваль – наразі невідомо.

Варто нагадати, що всі кінострічки, які мали дебютувати на екранах у травні 2020 покажуть на осінніх фестивалях в Торонто, Нью-Йорку та Ліоні. З основною програмою ви можете ознайомитись тут.

Нагадаємо, що першочергово Каннський фестиваль повинен був відбутись з 12 по 23 травня. Але через стрімке поширення пандемії коронавірусу у Європі, подію перенесли 22 – 26 червня в онлайновий режим, а згодом і взагалі скасували. Наступний 74-й кінофестиваль планують провести з 11 до 22 травня 2021 року.