Один из самых ожидаемых фестивалей мира – Каннский кинофестиваль – после отмены в 2020 году все же решили частично "восстановить". Мероприятие в рамках фестиваля будет называться "специальные Канны" и проходить оно будет во Дворце фестивалей и конгрессов с сокращенной программой.

О таком неожиданном решении организаторы Каннского фестиваля сообщили вчера, 28 сентября, ровно за месяц до возобновления события. Запланированный "сокращенный" фестиваль пройдет во французских Каннах с 27 по 29 октября.

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"Проведение Каннского фестиваля 2020 года во Дворце фестивалей и конгрессов – это демонстрация нашей заботы о здоровье, культуре и экономике для проведения самых известных мероприятий, в том числе самого известного и знаменитого – Каннского фестиваля", – говорится в заявлении организаторов.

Организаторы планируют показать 4 из 56 фильмов официальной программы 2020 года: "Триумф" Эммануэля Курколя и "Два Альферда" Бруно Подалидеса из Франции, "Настоящие матери" Наоми Кавасе из Японии и "Начало" Деа Кулумбегашвили из Грузии. Гости фестиваля также смогут увидеть короткометражки и фильмы молодых режиссеров в рамках программы Cinéfondation, за которые жюри присудят награды. Главную награду фестиваля "Золотую пальмовую ветвь", которую вручают лучшему фильму всего мероприятия, в этом году не будут вручать. Каких карантинных ограничений будет придерживаться фестиваль – пока неизвестно.

Стоит напомнить, что все киноленты, которые должны были дебютировать на экранах в мае 2020 покажут на осенних фестивалях в Торонто, Нью-Йорке и Лионе. С основной программой вы можете ознакомиться здесь.

Напомним, что Каннский фестиваль должен был состояться с 12 по 23 мая. Но из-за стремительного распространения пандемии коронавируса в Европе, событие перенесли 22 – 26 июня в онлайновый режим, а потом и вообще отменили. Следующий 74-й кинофестиваль планируют провести с 11 по 22 мая 2021 года.