Голлівудська актриса Камерон Діас востаннє поставала на великому екрані у 2014 році. Зірка вирішила поставити на паузу свою кар'єру та присвятити час сім'ї. Днями актриса відверто розповіла про причини такого свого рішення.

У спілкуванні з Гвінет Пелтроу, яке вийшло на ютуб-каналі зірки, Камерон Діас зізналась, що в один момент переосмислила свою роботу. Вона більше не хоче "віддавати своє життя іншим людям", тому й прийняла рішення поставити акторську кар'єру на паузу.

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"Коли ти знімаєшся в кіно, люди стають володіти тобою. Ти на майданчику 12 годин на день і так триває упродовж місяців. У тебе немає часу ні на що більше. І я зрозуміла, що віддаю частину свого життя іншим людям. Вони забирають його. Мені просто потрібно було взяти все назад, взяти на себе відповідальність за своє життя", – розповіла Камерон Діас.

Окрім цього, представниця Голлівуду зізналась, що її дратувало ставлення знімальної групи до акторів. За словами Камерон Діас, до всіх топових зірок ставляться як до дітей, тому виконують всі їхні забаганки.

Твоє життя стає дуже вузьким. Всі все для тебе роблять, всюди про тебе піклуються, і я ніколи не відчувала себе по-справжньому комфортно через це, – додала вона.

Що відомо про кар'єру Камерон Діас

Перед славою у Голлівуді запальна білявка Камерон Діас була моделлю. Та коли в неї з'явилась нагода зніматись у кіно, зірка без вагань спробувала свої сили на кастингах. Тоді Камерон Діас довелось десятки разів приходити до авторів фільму "Маска", аби переконати: вона готова зіграти одну з головних ролей.

І саме ця стрічка стала дебютною в її акторській кар'єрі та принесла шалений успіх. Камерон Діас також знялась у фільмах: "Банди Нью-Йорка", "Весілля мого найкращого друга", "Дещо про Мері", "Ангели Чарлі", "Ванільне небо", "Відпустка за обміном", "Лицар дня", "Училка", "Інша жінка" та ін. Останньою її роботою став мюзикл "Енні", який вийшов на екрани у 2014 році.

Щодо особистого життя, то Камерон Діас щасливо одружена з гітаристом рок-гурту Good Charlotte Бенджі Медденом. Спільно з ним зірка виховує донечку Реддікс, яка з'явилась на світ у січні 2020-го.