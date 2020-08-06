Голливудская актриса Камерон Диас в последний раз появлялась на большом экране в 2014 году. Звезда решила поставить на паузу свою карьеру и посвятить время семье. На днях актриса откровенно рассказала о причинах такого своего решения.

В общении с Гвинет Пэлтроу, которое вышло на ютуб-канале звезды Камерон Диас призналась, что в один момент переосмыслила свою работу. Она больше не хочет "отдавать свою жизнь другим людям", поэтому и приняла решение поставить актерскую карьеру на паузу.

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"Когда ты снимаешься в кино, люди начинают владеть тобой. Ты на площадке 12 часов в день и так продолжается в течение месяцев. У тебя нет времени ни на что больше. И я поняла, что отдаю часть своей жизни другим людям. Они забирают ее. Мне просто нужно было взять все назад, взять на себя ответственность за свою жизнь", – рассказала Камерон Диас.

Кроме этого, представительница Голливуда призналась, что ее раздражало отношение съемочной группы к актерам. По словам Камерон Диас, ко всем топовым звездам относятся как к детям, поэтому выполняют все их прихоти.

Твоя жизнь становится очень узкой. Все все для тебя делают, везде о тебе заботятся, и я никогда не чувствовала себя по-настоящему комфортно из-за это,

– добавила она.

Что известно о карьере Камерон Диас

Перед славой в Голливуде зажигательная блондинка Камерон Диас была моделью. И когда у нее появилась возможность сниматься в кино, звезда без колебаний попробовала свои силы на кастингах. Тогда Камерон Диас пришлось десятки раз приходить к авторам фильма "Маска", чтобы убедить: она готова сыграть одну из главных ролей.

И именно эта лента стала дебютной в ее актерской карьере и принесла оглушительный успех. Камерон Диас также снялась в фильмах: "Банды Нью-Йорка", "Свадьба моего лучшего друга", "Кое-что о Мэри", "Ангелы Чарли", "Ванильное небо", "Отпуск по обмену", "Рыцарь дня", "Училка", "Другая женщина" и др. Последней ее работой стал мюзикл "Энни", который вышел на экраны в 2014 году.

Относительно личной жизни, то Камерон Диас счастливо замужем за гитаристом рок-группы Good Charlotte Бенджи Мэдденом. Совместно с ним звезда воспитывает дочь Реддикс, которая появилась на свет в январе 2020 года.