Дружина пакистанського мільярдера Мохаммада Захура насолоджується останніми літніми днями та відпочиває зі своєю сім’єю в Туреччині. Співачка відправилася на відпочинок в один з найкращих курортів світу – Гечек.

Гечек – це невелике турецьке місто в районі Фетхіє в провінції Мула. Курорт славиться місцем зібрання багатих та заможних людей. В околицях міста красуються один перед одним чудові комфортабельні яхти та фешенебельні готелі, інформує 24 канал.

Читайте також У ліловому костюмі: Маша Єфросиніна з сім'єю влаштувала прогулянку на яхті – фото

У своєму інстаграмі зірка опублікувала світлину з донечками на фоні яхти. Співачка позувала у білій довгій сукні з відкритими плечима. Двох донечок Камалія одягнула в однакові сукні, а їхній образ довершили білі кепки з морською тематикою та окуляри.

Як же я хочу, щоб літо не завершувалося,

– написала співачка.

На відпочинок дружина пакистанського мільярдера відправилася ще на початку серпня. Тоді вона опублікувала відео на якому показала, як плаває в Егейському морі.

Співачка вперше вирушила за кордон після п’ятимісячного карантину. На відпочинок Камалія відправилася з нянею, тож має можливість насолодитися відпочинком не лише з дітьми, але й з чоловіком наодинці.