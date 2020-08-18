Жена пакистанского миллиардера Мохаммада Захура наслаждается последними летними днями и отдыхает со своей семьей в Турции. Певица отправилась на отдых в один из лучших курортов мира – Гечек.

Гечек – это небольшой турецкий город в районе Фетхие в провинции Мула. Курорт славится местом собрания богатых и состоятельных людей. В окрестностях города красуются друг перед другом великолепные комфортабельные яхты и фешенебельные отели, информирует 24 канал.

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В своем инстаграме звезда опубликовала фотографию с дочками на фоне яхты. Певица позировала в белом длинном платье с открытыми плечами. Двух дочерей Камалия одела в одинаковые платья, а их образ завершили белые кепки с морской тематикой и очки.

Как же я хочу, чтобы лето не заканчивалось,

– написала певица.

На отдых жена пакистанского миллиардера отправилась еще в начале августа. Тогда она опубликовала видео на котором показала, как плавает в Эгейском море.

Певица впервые отправилась за границу после пятимесячного карантина. На отдых Камалия отправилась с няней, поэтому имеет возможность насладиться отдыхом не только с детьми, но и с мужем наедине.