На початку вересня співачка Камалія разом з чоловіком-мільярдером Захуром захворіла на коронавірус. Понад місяць тому зірка поборола COVID-19, однак вирішила перевірити здоров'я за кордоном і полетіла на обстеження в Німеччину.

Вчора, 2 листопада, артистка зізналась, що після наполягань чоловіка полетіла в Німеччину, аби перевірити наслідки впливу коронавірусу на організм. Про обстеження Камалія детально розповіла на особистій сторінці у фейсбуці та показала, як це було.

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Так, зірка та її чоловік Захур пройшли вегетативний тест по китайській методиці, щоб перевірити особливості енергетичних потоків, та обстежили легені. Результатами вона поділилась з прихильниками та зізналась, що над здоров'ям ще потрібно працювати.

Вегетативний тест по китайській методиці показав, що енергії у мене не вистачає у верхній частині обличчя і в зоні живота. Це можна виправити, однак буде трохи боляче,

– написала Камалія.

Деталями стану здоров'я чоловіка Захура зірка ділитися не стала. Нагадаємо, що мільярдер пакистанського походження важче переносив коронавірус та одужав пізніше, ніж дружина.

Що відомо про лікування Камалії від COVID-19

Сім'я зірки заразилась на початку вересня після подорожі в Туреччину. Камалія, чоловік Захур, мама співачки та працівники маєтку подружжя отримали позитивні ПЛР-тести на коронавірус. З симптомів вони мали нежить, високу температуру, кашель і неймовірний біль у всьому тілі. У доньок пари Арабелли та Мірабелли COVID-19 минув найлегше, з невисокою температурою та майже без кашлю.

Так, Камалія остаточно поборола коронавірус наприкінці вересня, а от Захуру стало гірше після того, як головні симптоми недуги пройшли. Він відчував велику слабкість і запаморочення, а після КТ лікарі встановили, що він має 40% ураження легень. Проте вилікуватися від COVID-19 йому все ж вдалось.