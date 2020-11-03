В начале сентября певица Камалия вместе с мужем-миллиардером Захуром заболела коронавирусом. Более месяца назад звезда поборола COVID-19, однако решила проверить здоровье за границей и полетела на обследование в Германию.

Вчера, 2 ноября, артистка призналась, что после настояний мужа полетела в Германию, чтобы проверить последствия влияния коронавируса на организм. Об обследовании Камалия подробно рассказала на личной странице в фейсбуке и показала, как это было.

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Так, звезда и ее муж Захур прошли вегетативный тест по китайской методике, чтобы проверить особенности энергетических потоков, и обследовали легкие. Результатами она поделилась с поклонниками и призналась, что над здоровьем еще нужно работать.

Вегетативный тест по китайской методике показал, что энергии у меня не хватает в верхней части лица и в зоне живота. Это можно исправить, однако будет немного больно,

– написала Камалия.

Деталями состояния здоровья мужа Захура звезда делиться не стала. Напомним, что миллиардер пакистанского происхождения тяжелее переносил коронавирус и выздоровел позже, чем жена.

Что известно о лечении Камалии от COVID-19

Семья звезды заразилась в начале сентября после путешествия в Турцию. Камалия, муж Захур, мама певицы и работники имения супругов получили положительные ПЦР-тесты на коронавирус. Из симптомов у них был насморк, высокая температура, кашель и невероятная боль во всем теле. У дочерей пары Арабеллы и Мирабеллы COVID-19 прошел легче всего, с невысокой температурой и почти без кашля.

Так, Камалия окончательно поборола коронавирус в конце сентября, а вот Захуру стало хуже после того, как главные симптомы болезни прошли. Он чувствовал большую слабость и головокружение, а после КТ врачи установили, что он имеет 40% поражения легких. Однако вылечиться от COVID-19 ему все же удалось.