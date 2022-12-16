Календар одружень у 2023 році: найсприятливіші дні для вінчання

Війна змінила та зруйнувала плани багатьох у 2022 році. Однак, ніхто не забороняв одружуватися. Навпаки, кожен навчився цінувати те, що є насправді важливим і цінним. Якщо ви плануєте у наступному році поєднати своє життя із коханою людиною, пропонуємо календар, який допоможе обрати зручну дату весілля.

Вибір дати весілля – це дуже важлива та відповідальна місія. Для когось це може бути просто пошуком гарної комбінації цифр, а для когось – обдумане та виважене рішення. Обираючи дату весілля, важливо врахувати всі "за" і "проти" й орієнтуватися на те, щоб вона була зручною нареченим, батькам і гостям. Щоб заощадити ваш час ми зібрали список ідеальних дат для вінчання, зазначає 24 канал.

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Зазвичай для вибору дати укладання шлюбу пари дивляться на церковний календар. Особливо це стосується віруючих пар.

У храмах не проводять вінчання:

по вівторках, четвергах і суботах (увесь рік);

перед великими християнськими святами та у дні деяких свят;

під час чотирьох великих постів;

у час масляної й великодньої неділі;

у дні суцільних тижнів.

Список великих християнських свят:

7 січня – Різдво Христове.

19 січня – Святе Богоявлення (Хрещення Господнє).

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.

9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна Неділя).

16 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння).

25 травня – Вознесіння Господнє.

19 серпня – Преображення Господнє.

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.

Як обрати дату весілля у 2023 році – календар одружень / Фото Unsplash

Парам, які планують вінчатися та шанують традиції, не варто призначати день весілля й на періоди багатоденних постів. У 2023 році вони випадають у такі дати:

Великий піст: 27 лютого – 15 квітня;

Петрів (Апостольський) піст: 12 червня - 11 липня;

Успенський піст: 14 серпня - 27 серпня;

Різдвяний піст: 28 листопада – 6 січня 2024 року.

Зважаючи на обмеження, то найідеальнішими датами для весілля у 2023 році є:

Січень – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Лютий – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.

Квітень – 16, 23, 24, 26, 28, 30.

Травень – 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.

Червень – 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Липня – 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

Серпень – 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.

Вересень – 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.

Жовтень – 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Листопад – 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Календар одружень 2023 – сприятливі дні для вінчання / Фото Unsplash

Багато пар також обирають дату вінчання, яка буде пов'язана з якимось романтичним чи сімейним святом. Наприклад: 21.01.23 – День обіймів; 14.02.23 – День Святого Валентина; 12.03.23 – День любові (в деяких країнах); 23.03.23 – День святого Георгія і День закоханих в Іспанії; 16.05.23 – День святого Яна Непомуцького (чудовий день весілля для тих, хто хоче зберегти свої стосунки в таємниці від оточуючих); 06.07.23 – Всесвітній день поцілунку; 08.07.23 – День сім'ї, любові й вірності. Також у календарі є такі візуально гарні дати:

У січні – це буде 20.01, 21.01 чи 22.01.

У лютому – 3.02, 10.02, 12.02.

У березні – 3.03, 10.03, 12.03.

У квітні – 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.

У травні – 13.05, 20.05, 21.05.

У червні – 3.06, 23.06.

У липні – 1.07 та 23.07.

У серпні – 13.08 та 20.08.

У вересні – 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.

У жовтні – 13.10, 20.10, 22.10.

У листопаді – 3.11 та 11.11.

У грудні – 2.12, 3.12, 22.12 та 23.12.