Вибір дати весілля – це дуже важлива та відповідальна місія. Для когось це може бути просто пошуком гарної комбінації цифр, а для когось – обдумане та виважене рішення. Обираючи дату весілля, важливо врахувати всі "за" і "проти" й орієнтуватися на те, щоб вона була зручною нареченим, батькам і гостям. Щоб заощадити ваш час ми зібрали список ідеальних дат для вінчання, зазначає 24 канал.
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Зазвичай для вибору дати укладання шлюбу пари дивляться на церковний календар. Особливо це стосується віруючих пар.
У храмах не проводять вінчання:
- по вівторках, четвергах і суботах (увесь рік);
- перед великими християнськими святами та у дні деяких свят;
- під час чотирьох великих постів;
- у час масляної й великодньої неділі;
- у дні суцільних тижнів.
Список великих християнських свят:
- 7 січня – Різдво Христове.
- 19 січня – Святе Богоявлення (Хрещення Господнє).
- 7 квітня – Благовіщення Пресвятої Богородиці.
- 9 квітня – Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна Неділя).
- 16 квітня – Великдень (Світле Христове Воскресіння).
- 25 травня – Вознесіння Господнє.
- 19 серпня – Преображення Господнє.
- 27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього.
- 4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці.
Як обрати дату весілля у 2023 році – календар одружень / Фото Unsplash
Парам, які планують вінчатися та шанують традиції, не варто призначати день весілля й на періоди багатоденних постів. У 2023 році вони випадають у такі дати:
- Великий піст: 27 лютого – 15 квітня;
- Петрів (Апостольський) піст: 12 червня - 11 липня;
- Успенський піст: 14 серпня - 27 серпня;
- Різдвяний піст: 28 листопада – 6 січня 2024 року.
Зважаючи на обмеження, то найідеальнішими датами для весілля у 2023 році є:
Січень – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
Лютий – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.
Квітень – 16, 23, 24, 26, 28, 30.
Календар одружень 2023 – сприятливі дні для вінчання / Фото Unsplash
Багато пар також обирають дату вінчання, яка буде пов'язана з якимось романтичним чи сімейним святом. Наприклад:
21.01.23 – День обіймів;
14.02.23 – День Святого Валентина;
12.03.23 – День любові (в деяких країнах);
23.03.23 – День святого Георгія і День закоханих в Іспанії;
16.05.23 – День святого Яна Непомуцького (чудовий день весілля для тих, хто хоче зберегти свої стосунки в таємниці від оточуючих);
06.07.23 – Всесвітній день поцілунку;
08.07.23 – День сім'ї, любові й вірності.
Також у календарі є такі візуально гарні дати:
У січні – це буде 20.01, 21.01 чи 22.01.
У лютому – 3.02, 10.02, 12.02.
У березні – 3.03, 10.03, 12.03.
У квітні – 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.
У травні – 13.05, 20.05, 21.05.
У червні – 3.06, 23.06.
У липні – 1.07 та 23.07.
У серпні – 13.08 та 20.08.
У вересні – 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.
У жовтні – 13.10, 20.10, 22.10.
У листопаді – 3.11 та 11.11.
У грудні – 2.12, 3.12, 22.12 та 23.12.
Як бачите, вам точно буде з чого вибрати дату вашого одруження!