Выбор даты свадьбы – очень важная и ответственная миссия. Для кого-то это может быть просто поиск хорошей комбинации цифр, а для кого-то – обдуманное и взвешенное решение. Выбирая дату свадьбы, важно учесть все "за" и "против" и ориентироваться на то, чтобы она была удобной для невест, родителей и гостей. Чтобы сэкономить ваше время мы собрали список идеальных дат для венчания, отмечает 24 канал.

Читайте также Церковный календарь на 2023 год: список всех важных христианских праздников

Обычно для выбора даты заключения брака пары смотрят на церковный календарь. Особенно это касается верующих пар.

В храмах не проводят венчания:

  • по вторникам, четвергам и субботам (весь год);
  • перед великими христианскими праздниками и во дни некоторых праздников;
  • во время четырех больших постов;
  • во время масляного и пасхального воскресенья;
  • в дни сплошных недель.

Список великих христианских праздников:

  • 7 января – Рождество Христово.
  • 19 января – Святое Богоявление (крещение Господне).
  • 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
  • 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
  • 16 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение).
  • 25 мая – Вознесение Господне.
  • 19 августа – Преображение Господне.
  • 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
  • 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Как выбрать дату свадьбы в 2023 году – календарь бракосочетаний / Фото Unsplash

Парам, которые планируют венчаться и уважают традиции, не стоит назначать день свадьбы и на периоды многодневных постов. В 2023 году они выпадают в следующие даты:

  • Великий пост: 27 февраля – 15 апреля;
  • Петров (Апостольский) пост: 12 июня – 11 июля;
  • Успенский пост: 14 августа – 27 августа;
  • Рождественский пост: 28 ноября – 6 января 2024 года.

Учитывая ограничения, то самыми идеальными датами для свадьбы в 2023 году являются:

Январь 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Февраль 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.

Апрель 16, 23, 24, 26, 28, 30.

Май 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 31.

Июнь 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11.

Июль 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31.

Август 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 28, 30.

Сентябрь 1, 3, 4, 6, 8, 13, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 29.

Октябрь 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.

Ноябрь 7, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27.

Календарь бракосочетаний 2023 – благоприятные дни для венчания / Фото Unsplash

Многие пары также выбирают дату венчания, которая будет связана с каким-нибудь романтическим или семейным праздником. Например:

21.01.23 – День объятий;

14.02.23 – День Святого Валентина;

12.03.23 – День любви (в некоторых странах);

23.03.23 – День святого Георгия и День влюбленных в Испании;

16.05.23 – День святого Яна Непомуцкого (прекрасный день свадьбы для тех, кто хочет сохранить свои отношения в тайне от окружающих);

06.07.23 – Всемирный день поцелуя;

08.07.23 – День семьи, любви и верности.

Также в календаре есть визуально хорошие даты:

В январе – это будет 20.01, 21.01 или 22.01.

В феврале – 3.02, 10.02, 12.02.

В марте – 3.03, 10.03, 12.03.

В апреле – 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.

В мае – 13.05, 20.05, 21.05.

В июне – 3.06, 23.06.

В июле – 1.07 и 23.07.

В августе – 13.08 и 20.08.

В сентябре – 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.

В октябре – 13.10, 20.10, 22.10.

В ноябре – 3.11 и 11.11.

В декабре – 2.12, 3.12, 22.12 и 23.12.

Как видите, вам точно будет из чего выбрать дату вашей женитьбы!