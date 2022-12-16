Выбор даты свадьбы – очень важная и ответственная миссия. Для кого-то это может быть просто поиск хорошей комбинации цифр, а для кого-то – обдуманное и взвешенное решение. Выбирая дату свадьбы, важно учесть все "за" и "против" и ориентироваться на то, чтобы она была удобной для невест, родителей и гостей. Чтобы сэкономить ваше время мы собрали список идеальных дат для венчания, отмечает 24 канал.
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Обычно для выбора даты заключения брака пары смотрят на церковный календарь. Особенно это касается верующих пар.
В храмах не проводят венчания:
- по вторникам, четвергам и субботам (весь год);
- перед великими христианскими праздниками и во дни некоторых праздников;
- во время четырех больших постов;
- во время масляного и пасхального воскресенья;
- в дни сплошных недель.
Список великих христианских праздников:
- 7 января – Рождество Христово.
- 19 января – Святое Богоявление (крещение Господне).
- 7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье).
- 16 апреля – Пасха (Светлое Христово Воскресение).
- 25 мая – Вознесение Господне.
- 19 августа – Преображение Господне.
- 27 сентября – Воздвижение Креста Господня.
- 4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Как выбрать дату свадьбы в 2023 году – календарь бракосочетаний / Фото Unsplash
Парам, которые планируют венчаться и уважают традиции, не стоит назначать день свадьбы и на периоды многодневных постов. В 2023 году они выпадают в следующие даты:
- Великий пост: 27 февраля – 15 апреля;
- Петров (Апостольский) пост: 12 июня – 11 июля;
- Успенский пост: 14 августа – 27 августа;
- Рождественский пост: 28 ноября – 6 января 2024 года.
Учитывая ограничения, то самыми идеальными датами для свадьбы в 2023 году являются:
Январь – 20, 22, 23, 25, 27, 29, 30.
Февраль – 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17.
Апрель – 16, 23, 24, 26, 28, 30.
Календарь бракосочетаний 2023 – благоприятные дни для венчания / Фото Unsplash
Многие пары также выбирают дату венчания, которая будет связана с каким-нибудь романтическим или семейным праздником. Например:
21.01.23 – День объятий;
14.02.23 – День Святого Валентина;
12.03.23 – День любви (в некоторых странах);
23.03.23 – День святого Георгия и День влюбленных в Испании;
16.05.23 – День святого Яна Непомуцкого (прекрасный день свадьбы для тех, кто хочет сохранить свои отношения в тайне от окружающих);
06.07.23 – Всемирный день поцелуя;
08.07.23 – День семьи, любви и верности.
Также в календаре есть визуально хорошие даты:
В январе – это будет 20.01, 21.01 или 22.01.
В феврале – 3.02, 10.02, 12.02.
В марте – 3.03, 10.03, 12.03.
В апреле – 1.04, 2.04, 22.04, 23.04, 30.04.
В мае – 13.05, 20.05, 21.05.
В июне – 3.06, 23.06.
В июле – 1.07 и 23.07.
В августе – 13.08 и 20.08.
В сентябре – 2.09, 3.09, 22.09, 23.09.
В октябре – 13.10, 20.10, 22.10.
В ноябре – 3.11 и 11.11.
В декабре – 2.12, 3.12, 22.12 и 23.12.
Как видите, вам точно будет из чего выбрать дату вашей женитьбы!