Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво
Грудень – казковий місяць, адже розпочинаються новорічні та різдвяні свята. Навколо панує затишна та святкова атмосфера, тож дні хочеться проводити вдома з найріднішими людьми.
24 Канал розкаже, чи будуть додаткові вихідні у грудні, щоб повністю насолодитися домашнім затишком. Цього місяця українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят.
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Вже зовсім скоро матимемо День Збройних Сил України, День енергетика та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Зараз в Україні триває воєнний стан. Тож, згідно з законом, додаткових вихідних у грудні не буде. У першому місяці зими 31 календарний день: 21 – робочий день та 10 – вихідних.
У зв'язку з дією воєнного стану, вихідний на Різдво Христове – скасовано.
Календар свят на грудень 2023
- 1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури.
- 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
- 3 грудня — Міжнародний день інвалідів.
- 4 грудня — День обіймів.
- 5 грудня — День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку.
- 6 грудня — День Збройних Сил України, День святого Миколая.
- 7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.
- 9 грудня — Міжнародний день боротьби проти корупції.
- 10 грудня — День прав людини.
- 11 грудня — Міжнародний день гір.
- 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних Сил України.
- 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
- 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
- 15 грудня — День працівника суду.
- 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
- 18 грудня — Міжнародний день мігрантів.
- 19 грудня — День адвокатури.
- 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей.
- 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України.
- 24 грудня — День працівників архівних установ.
- 25 грудня — Різдво Христове.
- 31 грудня — Новий Рік.