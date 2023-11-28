Календар свят та вихідних на грудень 2023 в Україні: чи будуть українці відпочивати на Різдво

28 листопада 2023, 11:33
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Грудень – казковий місяць, адже розпочинаються новорічні та різдвяні свята. Навколо панує затишна та святкова атмосфера, тож дні хочеться проводити вдома з найріднішими людьми.

24 Канал розкаже, чи будуть додаткові вихідні у грудні, щоб повністю насолодитися домашнім затишком. Цього місяця українці відзначатимуть багато професійних та міжнародних свят.

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Вже зовсім скоро матимемо День Збройних Сил України, День енергетика та День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Зараз в Україні триває воєнний стан. Тож, згідно з законом, додаткових вихідних у грудні не буде. У першому місяці зими 31 календарний день: 21 – робочий день та 10 – вихідних. 

У зв'язку з дією воєнного стану, вихідний на Різдво Христове – скасовано.

Календар свят на грудень 2023

  • 1 грудня — Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури.
  • 2 грудня — Міжнародний день боротьби за скасування рабства.
  • 3 грудня — Міжнародний день інвалідів.
  • 4 грудня — День обіймів.
  • 5 грудня — День працівників статистики, Міжнародний день волонтерів в ім'я економічного і соціального розвитку.
  • 6 грудня — День Збройних Сил України, День святого Миколая.
  • 7 грудня — Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування.
  • 9 грудня — Міжнародний день боротьби проти корупції.
  • 10 грудня — День прав людини.
  • 11 грудня — Міжнародний день гір.
  • 12 грудня — День Сухопутних військ Збройних Сил України.
  • 13 грудня — Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
  • 14 грудня — День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора).
  • 15 грудня — День працівника суду.
  • 17 грудня — День працівника державної виконавчої служби.
  • 18 грудня — Міжнародний день мігрантів.
  • 19 грудня — День адвокатури.
  • 20 грудня — Міжнародний день солідарності людей.
  • 22 грудня — День енергетика, День дипломатичної служби України.
  • 24 грудня — День працівників архівних установ.
  • 25 грудня — Різдво Христове.
  • 31 грудня — Новий Рік.

 

Автор: Марія Примич