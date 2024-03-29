Наступного місяця, як і завжди, матимемо багато іменин. Кого потрібно буде вітати вже у квітні, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.
Актуально Не лише Вербну неділю: які релігійні свята українці відзначатимуть у квітні 2024 року
Календар Днів ангела на квітень 2024
1 квітня – Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.
2 квітня – Георгій, Григорій, Юхим.
3 квітня – Мартин, Микита, Феодосія.
4 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія.
5 квітня – Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.
6 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.
7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.
8 квітня – Іван, Сергій, Марія.
9 квітня – Вадим, Гаврило.
10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.
11 квітня – Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.
12 квітня – Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.
13 квітня – Дмитро, Георгій.
14 квітня – Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.
15 квітня – Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.
16 квітня – Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка.
17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.
18 квітня – Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.
19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.
20 квітня – Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.
21 квітня – Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.
22 квітня – Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.
23 квітня – Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Софія.
24 квітня – Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.
25 квітня – Василь, Марк, Сергій, Ніка.
26 квітня – Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.
27 квітня – Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.
28 квітня – Віталій, Кирило, Максим, Ганна.
29 квітня – Арсеній, Артем, Богдан, Василь.
30 квітня – Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.