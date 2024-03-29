Наступного місяця, як і завжди, матимемо багато іменин. Кого потрібно буде вітати вже у квітні, дізнавайтеся на сайті LifeStyle 24.

Актуально Не лише Вербну неділю: які релігійні свята українці відзначатимуть у квітні 2024 року

Календар Днів ангела на квітень 2024

1 квітня – Іван, Макар, Марія, Сергій, Юхим.

2 квітня – Георгій, Григорій, Юхим.

3 квітня – Мартин, Микита, Феодосія.

4 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Микита, Микола, Федір, Марія.

5 квітня – Георгій, Марк, Микола, Олексій, Платон, Семен.

6 квітня – Іван, Григорій, Павло, Севастян, Петро, Яків.

7 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Петро, Євдокія.

8 квітня – Іван, Сергій, Марія.

9 квітня – Вадим, Гаврило.

10 квітня – Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.

11 квітня – Іван, Микола, Прохор, Петро, Юхим, Яків.

12 квітня – Василь, Давид, Іван, Сергій, Марфа, Марія.

13 квітня – Дмитро, Георгій.

14 квітня Антон, Валентин, Іван, Мартин, Олександр.

15 квітня – Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук’ян, Олександр, Севастян, Федір, Трохим, Анастасія, Василина.

16 квітня – Леонід, Михайло, Павло, Василина, Галина, Ірина, Ніка.

17 квітня – Адріан, Єфрем, Іван, Михайло, Олександр, Семен, Федір.

18 квітня – Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Тамара, Фелікс, Ян.

19 квітня – Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Семен, Ян.

20 квітня – Гаврило, Григорій, Микола, Олександр, Теодор, Федір.

21 квітня – Олексій, Денис, Іван, Максим, Микола, Олександр, Теодор, Федір, Яків, Ян.

22 квітня Варфоломій, Віталій, Всеволод, Гаврило, Дмитро, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федір.

23 квітня – Анатолій, Афанасій, Валерій, Георгій, Єгор, Іван, Ян, Олександра, Софія.

24 квітня Валентин, Інокентій, Леонтій, Лука, Микола, Олексій, Сава, Сергій, Фома, Єлизавета.

25 квітня Василь, Марк, Сергій, Ніка.

26 квітня – Василь, Іван, Нестор, Микола, Петро, Степан, Ян, Глафіра.

27 квітня Георгій, Єгор, Іван, Іларіон, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан, Ян, Анастасія, Марія.

28 квітня – Віталій, Кирило, Максим, Ганна.

29 квітня – Арсеній, Артем, Богдан, Василь.

30 квітня – Василь, Гнат, Клим, Максим, Микита, Яків.