В следующем месяце, как и всегда, будем иметь много именин. Кого нужно будет поздравлять уже в апреле, узнавайте на сайте LifeStyle 24.

Актуально Не только Вербное воскресенье: какие религиозные праздники украинцы будут отмечать в апреле 2024 года

Календарь Дней ангела на апрель 2024

1 апреля – Иван, Макар, Мария, Сергей, Ефим.

2 апреля – Георгий, Григорий, Ефим.

3 апреля – Мартин, Никита, Феодосия.

4 апреля – Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Мария.

5 апреля – Георгий, Марк, Николай, Алексей, Платон, Семен.

6 апреля – Иван, Григорий, Павел, Севастьян, Петр, Яков.

7 апреля – Аркадий, Георгий, Даниил, Петр, Евдокия.

8 апреля – Иван, Сергей, Мария.

9 апреля – Вадим, Гавриил.

10 апреля – Григорий, Дмитрий, Максим, Александр, Терентий, Федор, Яков.

11 апреля – Иван, Николай, Прохор, Петр, Ефим, Яков.

12 апреля – Василий, Давид, Иван, Сергей, Марфа, Мария.

13 апреля – Дмитрий, Георгий.

14 апреля – Антон, Валентин, Иван, Мартин, Александр.

15 апреля – Андрей, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Александр, Севастьян, Федор, Трофим, Анастасия, Василиса.

16 апреля – Леонид, Михаил, Павел, Василиса, Галина, Ирина, Ника.

17 апреля – Адриан, Ефрем, Иван, Михаил, Александр, Семен, Федор.

18 апреля – Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Тамара, Феликс, Ян.

19 апреля – Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян.

20 апреля – Гавриил, Григорий, Николай, Александр, Теодор, Федор.

21 апреля – Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Александр, Теодор, Федор, Яков, Ян.

22 апреля – Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

23 апреля – Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, София.

24 апреля – Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Алексей, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

25 апреля – Василий, Марк, Сергей, Ника.

26 апреля – Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

27 апреля – Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

28 апреля – Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

29 апреля – Арсений, Артем, Богдан, Василий.

30 апреля – Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.