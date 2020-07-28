Кабачковою ікрою господині починають запасатись ще влітку. Проте таку овочеву суміш можна готувати не лише з самих кабачків, адже завдяки різному складу і кількості овочів ікра може отримати різний смак і користь для організму.

Окрім самих кабачків, до суміші можна додавати й інші сезонні фрукти: баклажани, помідори, моркву, болгарський перець, зелень, яблука, сливи та інші. Рецепт можна доповнювати улюбленими інгредієнтами, інформує 24 канал.

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Кабачкову ікру можна готувати як зі свіжою подачею, так і консервувати на зиму. Тому вам варто звернути увагу на рецепт легкої консервації, який вам сподобається і посяде гідне місце у ваших зимових запасах.

Простий рецепт приготування кабачкової ікри

Інгредієнти:

– 2 кг кабачків;

– 0,5 кг моркви;

– 0,5 кг болгарського перцю;

– 3-4 цибулини;

– 2 зубка часника;

– 2 ст. ложки томатної пасти;

– 1 ст. ложка цукру;

– 1 склянка олії;

– 2 ст. ложки 9%-го оцту;

– 1 ч. ложка чорного меленого перцю;

– 1-2 ст. ложки солі.

Спосіб приготування:



Готуйте кабачкову ікру легко та смачно

1.Усі овочі ретельно промийте, почистіть і поріжте на невеликі шматочки. Молоді кабачки можна не очищати від шкірки і насіння. Цибулю теж дрібно поріжте.

2.Моркву, кабачки і перець пропустіть через м'ясорубку.

3.У широкій каструлі з товстими стінками спасеруйте подрібнену цибулю.

4.Перекладіть до неї овочеву суміш і на великому вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб не підгоріла. Потім залийте олією і варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, приблизно 1 годину.

5.Посоліть, поперчіть, додайте цукор, томат, подрібнений часник, добре перемішайте і продовжуйте варити ще 15-20 хвилин.

6.Після цього обов’язково налийте оцет, перемішайте, наповніть ікрою стерилізовані банки і закатайте.

7.Переверніть банки догори дном, накрийте рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження.

8.Домашня кабачкова ікра на зиму згодиться і як самостійна страва з хлібом, і як додаток до різних гарнірів.

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