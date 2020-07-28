Кабачковая икра: рецепт легкой консервации
Кабачковой икрой хозяйки начинают запасаться еще летом. Однако такую овощную смесь можно готовить не только из самых кабачков, ведь благодаря разному составу и количеству овощей икра может получить любой вкус и пользу для организма.
Кроме самих кабачков, в смесь можно добавлять и другие сезонные фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и другие. Рецепт можно дополнять любимыми ингредиентами, информирует 24 канал.
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Кабачковую икру можно готовить как со свежей подачей, так и консервировать на зиму. Поэтому вам стоит обратить внимание на рецепт легкой консервации, который вам понравится и займет достойное место в ваших зимних запасах.
Простой рецепт приготовления кабачковой икры:
Способ приготовления:
Готовьте кабачковую икру легко и вкусно!
1.Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте.
2.Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.
3.В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук.
4.Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.
5.Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут.
6.После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.
7.Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.
8.Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.
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Рецепт кабачковой икры с красным перцем
Кабачковая икра с красным перцем – простой рецепт / Pinterest
Рецепт приготовления кабачковой икры
1. Порежьте соломкой кабачки (3-4 штуки, лучше молодые) и обжарьте их в масле.
2. Добавьте к кабачков порезанный соломкой лук и болгарский перец, затем помидоры. Их можно заменить 1-2 чайными ложками томатной пасты. Посолите и поперчите икру.
3.Тушите кабачковую икру со сладким перцем по слабом огне под крышкой.