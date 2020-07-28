Кабачковой икрой хозяйки начинают запасаться еще летом. Однако такую овощную смесь можно готовить не только из самых кабачков, ведь благодаря разному составу и количеству овощей икра может получить любой вкус и пользу для организма.

Кроме самих кабачков, в смесь можно добавлять и другие сезонные фрукты: баклажаны, помидоры, морковь, болгарский перец, зелень, яблоки, сливы и другие. Рецепт можно дополнять любимыми ингредиентами, информирует 24 канал.

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Кабачковую икру можно готовить как со свежей подачей, так и консервировать на зиму. Поэтому вам стоит обратить внимание на рецепт легкой консервации, который вам понравится и займет достойное место в ваших зимних запасах.

Простой рецепт приготовления кабачковой икры:

Ингредиенты:

– 2 кг кабачков;

– 0,5 кг моркови;

– 0,5 кг болгарского перца

– 3-4 луковицы;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 ст. ложки томатной пасты;

– 1 ст. ложка сахара,

– 1 стакан масла;

– 2 ст. ложки 9% -го уксуса;

– 1 ч. Ложка черного молотого перца

– 1-2 ст. ложки соли.

Способ приготовления:



Готовьте кабачковую икру легко и вкусно!

1.Все овощи тщательно промойте, очистите и порежьте на небольшие кусочки. Молодые кабачки можно не очищать от кожуры и семян. Лук тоже мелко порежьте.

2.Морковь, кабачки и перец пропустите через мясорубку.

3.В широкой кастрюле с толстыми стенками спассеруйте измельченный лук.

4.Переложите в нее овощную смесь и на большом огне доведите до кипения, постоянно помешивая, чтобы не подгорела. Затем залейте маслом и варите на медленном огне, периодически помешивая, примерно 1 час.

5.Посолите, поперчите, добавьте сахар, томат, измельченный чеснок, хорошо перемешайте и продолжайте варить еще 15-20 минут.

6.После этого обязательно налейте уксус, перемешайте, наполните икрой стерилизованные банки и закатайте.

7.Переверните банки вверх дном, накройте полотенцем или одеялом и оставьте до полного остывания.

8.Домашняя кабачковая икра на зиму пригодится и как самостоятельное блюдо с хлебом, и как дополнение к различным гарнирам.

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Рецепт кабачковой икры с красным перцем

Ингредиенты:

– 4 молодые кабачки;

– 1 ч. Л. растительного масла;

– 2 болгарских перца;

– 1-2 лука репчатого;

– 2 помидора.

Кабачковая икра с красным перцем – простой рецепт / Pinterest

Рецепт приготовления кабачковой икры

1. Порежьте соломкой кабачки (3-4 штуки, лучше молодые) и обжарьте их в масле.

2. Добавьте к кабачков порезанный соломкой лук и болгарский перец, затем помидоры. Их можно заменить 1-2 чайными ложками томатной пасты. Посолите и поперчите икру.

3.Тушите кабачковую икру со сладким перцем по слабом огне под крышкой.