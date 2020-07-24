Варенье из крыжовника хозяйки варят уже несколько веков, однако его актуальность и легкость в приготовлении остается до сих пор. Чтобы рецепт приготовления варенья был правильным, полезным и вкусным, читайте советы у нас на сайте.

Такое варенье часто готовят с другими ягодами и компонентами, но мы предлагаем вам рецепт приготовления варенья исключительного из одного продукта – крыжовника, сообщает 24 канал.

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Интересной особенностью варенья из крыжовника является то, что оно чрезвычайно разнообразное по своему внешнему виду, в зависимости как от способов приготовления, так и от сортов плодов и степени их зрелости. Но полученное в результате варенье из крыжовника порадует приятным вкусом и насыщенным цветом.

Рецепт приготовления варенья из крыжовника

Ингредиенты:

крыжовник – 1 кг;

лимонный сок – 1/2 ч. л;

сахар – 1 кг;

вода – 400 мл.



Варенье из крыжовника

Рецепт приготовления:

1. Для начала приготовьте банки: тщательно вымойте, простерилизуйте и высушите. Поставьте кастрюлю с водой на плиту.

2. Когда вода нагреется, необходимо сразу положить крыжовник и влить лимонный сок. Довести до кипения и варить 15 минут, периодически помешивая.



Положите крыжовник в теплую воду

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3. Добавьте сахар, перемешайте и варите еще 10 минут на слабом огне. Периодически помешивая продолжайте варить до появления красного оттенка варенья.

4. Капните немного варенья на охлажденное блюдце, дайте остыть и проведите пальцем. Если варенье морщится, то оно готово. Если нет, варите еще 5 минут, после чего повторите тест на готовность снова.

5. Готовое варенье разлейте по банкам и закрутите. После этого дайте им полностью остыть.

Рецепт приготовления варенья из крыжовника и апельсинов

Ингредиенты:

крыжовник – 1 кг;

сахар – 1 кг;

апельсины – 2 шт.