Популярна українська виконавиця Світлана Тарабарова поділилася новими світлинами з сином. Вона показала зворушливі сімейні фото, які вже встигли замилувати мережу.

На особистій сторінці в інстаграмі артистка часто ділиться родинними знімками та розповідає цікаві історії з сімейного життя. Вона неодноразово влаштовувала чуттєві фотосесії, де поставала перед камерою разом із найдорожчими людьми. На її акаунті часто можна побачити відео та фото, де зображений син Іван.

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Світлана Тарабарова нещодавно вдруге стала мамою. Вона народила донечку Марію і тепер дім наповнився радісним сміхом ще однієї крихітки. Син Іван допомагає зірковій матусі доглядати за сестричкою.

Днями у профілі виконавиці з'явилася серія миловидних кадрів з синочком. Вони позували у заміському будинку. Мама і малюк були одягнені у красиве білосніжне вбрання, що гармоніювало з атмосферою зйомки.

Світлана вирішила зробити максимально домашню фотосесію, тому волосся просто акуратно вклала, а на обличчя нанесла легкий макіяж, щоб підкреслити натуральну вроду. Разом з Іваном вона щиро усміхалася та насолоджувалася моментом, проявляючи ніжність і турботу.



Світлана Тарабарова з синочком / Instagram / @tarabarova



Зворушлива світлина Світлани Тарабарової з сином / Instagram / @tarabarova