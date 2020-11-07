Популярная украинская исполнительница Светлана Тарабарова поделилась новыми фотографиями с сыном. Она показала трогательные семейные фото, которые уже успели растрогать сеть.

На личной странице в инстаграме артистка часто делится семейными снимками и рассказывает интересные истории из семейной жизни. Она неоднократно устраивала милые фотосессии, где представала перед камерой вместе с самыми дорогими людьми. В ее аккаунте часто можно увидеть видео и фото, где изображен сын Иван.

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Светлана Тарабарова недавно второй раз стала мамой. Она родила дочь Марию, и теперь дом наполнился радостным смехом еще одной крохи. Сын Иван помогает звездной мамочке ухаживать за сестренкой.

На днях в профиле исполнительницы появилась серия ярких кадров с сынишкой. Они позировали в загородном доме. Мама и малыш были одеты в красивые белоснежные наряды, которые гармонировали с атмосферой съемки.

Светлана решила сделать максимально домашнюю фотосессию, поэтому волосы просто аккуратно уложила, а на лицо нанесла легкий макияж, чтобы подчеркнуть натуральную красоту. Вместе с Иваном она искренне улыбалась и наслаждалась моментом, проявляя нежность и заботу.



Светлана Тарабарова с сыночком / Instagram / @tarabarova



Трогательная фотография Светланы Тарабаровой с сыном / Instagram / @tarabarova